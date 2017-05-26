Учені спрогнозували падіння на Землю великого астероїда

У 2022, а пізніше — в 2025, 2032 та 2039 роках, наша планета буде зазнавати підвищеної небезпеки зіткнення з небесними тілами астероїдного розміру.

Небезпеку для нас становлять уламки комети Енке, відомі астрономам як тауриди, передає Naked Science. Два метеорних потоки, вперше зафіксовані позаминулого століття, спостерігаються щороку восени, у жовтні – на початку листопада. Їхня активність відносно невисока — у середньому сім метеорів на годину. Потоки були ототожнені з кометою у середині XX століття на підставі накопичених до того часу даних.

Читайте такожПовз Землю пролетить гігантський астероїд (відео)

Дослідники з Чехії, оперуючи даними спостережень 2005-2015 рр., відкрили новий, раніше невідомий потік уламків, орбіта якого перетинає земну. На сьогодні його головними "героями" є два астероїди, що отримали назви 2005 UR і 2015 TX24, відкриті, як легко здогадатися, в 2005 і 2015 рр. відповідно. Розміри кожного з них становлять, мабуть, близько 200-300 метрів. Востаннє вони проходили близько до Землі в кінці жовтня і грудня 2015 року. Слідом за ними можуть послідувати й інші знахідки того ж типу або великі.

Неприємність ситуації ще й у тому, що комета Енке — найбільш короткоперіодична з відомих наразі — руйнується буквально на наших очах, породжуючи потоки космічного сміття. З моменту свого відкриття на початку XIX століття комета втратила під сонячними променями близько 85% маси, і кожен новий проліт повз світила (це трапляється раз на три з половиною роки) може стати для неї останнім.

Для нас це означає, що ймовірність появи в небі нових астероїдів, падіння будь-якого з яких може викликати на Землі серйозні неприємності, збільшується, за астрономічними мірками, блискавично — за життя одного-двох поколінь людей.