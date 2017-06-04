NASA оприлюднило деталі космічної місії до Сонця

Агентство NASA оприлюднило деталі першої місії, яка повинна вирушити вже в 2018 році до Сонця на мінімальну відстань. Вперше космічному апарату NASA присвоять ім'я живої людини. Про це розповіли в NASA, пише 24 канал.

Космічний дослідницький зонд Solar Probe Plus, який стартує в період між 31 липня і 19 серпня 2018 року на ракеті-носії Delta IV—Heavy, буде мати ім'я Юджина Ньюмена Паркера, – відомого астрофізика.

Завданням місії стане вивчення властивостей сонячного вітру, для якого буде запущена космічна база Parker Solar Probe. Старт апарату відбудеться на мисі Канаверал у штаті Флорида, США. Запущений апарат, вагою 680 кілограм, буде рухатися до наміченої поблизу з Сонцем точки близько семи років.

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Протягом цього періоду він 7 разів буде заходити в зону тяжіння Венери, коригуючи траєкторію свого польоту.

Як зазначають у NASA, коли апарат стане наближатися до Сонця, зірка стане так сильно його притягувати, що він розвине швидкість 700 тис. км / год. Для порівняння, такий показник швидкості можна порівняти з шляхом із Нью-Йорка до Токіо, який зайняв би менше двох хвилин.

Температура в місці його майбутнього знаходження матиме близько 1 371 градуси за Цельсієм.