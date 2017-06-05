Індія запустила ракету для пілотованих польотів у космос

Найбільша ракета індійського виробництва з найбільшим в історії країни супутником запущена з космодрому на острові Шріхарікота в Бенгальській затоці, пише Російська служба ВВС з посиланням на ЗМІ.

У разі успішних випробувань цей ракетоносій зможе використовуватися для виводу на орбіту пілотованого корабля.

Запуск відбувся 5 червня зі стартового майданчика в Космічному центрі імені Сатиша Дхавана.

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Ракету Geosynchronous Satellite Launch Vehicle-Mark III (GSLV-Mk III) розробляли протягом 15 років. Вона важить 640 тонн і по висоті перевищує 43 метри.

Супутник GSAT-19, який GSLV-Mk III доставляє на орбіту, важить більше 3 тонн - це рекорд для індійської космічної індустрії. Супутники з такою вагою відправляли на орбіту лише США, Росія, Європейське космічне агентство, Китай і Японія.

За розрахунками, нова ракета здатна вивести до 4 тонн вантажу на геостаціонарну орбіту і до 10 тонн - на низьку навколоземну.

Глава Індійської організації космічних досліджень Алур Сілін Кіран Кумар висловив сподівання, що в разі успіху місії з допомогою GSLV-Mk III в майбутньому можна буде посилати в космос індійських астронавтів.

Крім нової GSLV-Mk III в Індії є ще дві ракети - це Polar Satellite Launch Vehicle і GSLV-Mk II, здатні підняти в космос 2,5 тонни вантажу.

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Нинішній індійський уряд, який очолює прем'єр-міністр Нарендро Моді, підтримує програму розвитку космічної індустрії.

У лютому 2017 року Індія відправила більше сотні супутників на орбіту за одну місію, пише Рейтер.

Запуск GSLV-Mk III із супутником GSAT-19 дозволить Індії здобути самостійність у цій сфері і перестати платити іноземним космічним агентствам за запуски супутників, пояснює Hindustan Times.