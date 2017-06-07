Вчені з Великобританії заявили про користь шлюбу для здоров'я людини

Шлюб добре впливає на здоров'я людини і підвищує шанси на виживання при наявності факторів ризику серцевих захворювань, до такого висновку прийшли британські вчені, передає Бі-бі-сі. Представляючи результати дослідження на конференції Британського товариства серцево-судинних захворювань, вчені заявили, що один з подружжя може змусити другого краще піклуватися про себе.

Читайте такожВООЗ виступила на підтримку податку на солодощіДоктор Пол Картер і його колеги, які готували дослідження, раніше вже заявляли, що шлюб підвищує шанси на виживання при серцевому нападі. У новому дослідженні вони пояснюють з чим це може бути пов'язано. Вони припускають, що шлюб допомагає захистити людину від впливу таких факторів ризику, як високий холестерин, високий тиск або діабет.

У дослідженні взяли участь близько мільйона британців, у яких були виявлені ці проблеми зі здоров'ям. Вчені з'ясували, що шанси жінок і чоловіків у віці близько 50-ти, 60-ти і 70-ти років з високим рівнем холестерину дожити до кінця 14-річного дослідження були на 16% вище, якщо вони були одружені. Той же принцип працював і для тих, хто страждав від діабету і високого тиску.

Результати для тих, хто жив, роз'їхався з чоловіком або розлучився, або овдовів, були не такими чіткими.

Вчені не враховували, чи був шлюб учасників дослідження щасливим, однак вони підозрюють, що важливий не стільки факт одруження, скільки присутність поруч близької людини. "По всій видимості, є щось в шлюбі, що захищає не тільки людей з хворобами серця, а й тих, у кого є фактори ризику", - вважає Пол Картер. "Ми не говоримо, що всім потрібно терміново одружитися. Нам потрібно відтворити позитивний ефект шлюбу і використовувати друзів, родину і служби соціальної підтримки таким же чином", - заявив він.