Вчені встановили, що одружені люди мають більш високий індекс маси тіла

Такі дані були отримані командою вчених з Базеля, Нюрнберга і Берліна, пише "Навколо світу". Вчені проаналізували дані 10 226 респондентів з дев'яти країн: Австрії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі, Росії, Іспанії і Великобританії. Вони також провели додаткове дослідження пар, що живуть в цивільному шлюбі, і опитали респондентів про їх харчування та рівні фізичної активності.

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Згідно з отриманими результатами, індекс маси тіла одружених людей виявився вищий, ніж у самотніх, незалежно від статі. При цьому відмінності по країнах також були незначними. Індекс маси тіла розраховується за формулою: I = m / h2, де m - маса тіла в кілограмах, а h - зріст в метрах; вимірюється в кг/м2. За розробленими рекомендаціями ВООЗ, нормальний показник знаходиться між 18,5 і 24,99. Індекс від 25 до 30 говорить про надлишкову вагу, більше 30 - про ожиріння.

Серед учасників дослідження у неодружених чоловіків середній індекс маси тіла був 25,7; у одружених чоловіків - 26,3; у самотніх жінок - 25,1, у заміжніх - 25,6. В результатах враховані вік, соціально-економічний статус і національність. Дослідження показує, як шлюб і викликані ним зміни в поведінці впливають на харчування і вагу тіла, зазначає Ральф Хертвіг з Інституту людського розвитку товариства Макса Планка в Берліні. Можливо, підвищенню ваги одружених людей сприяє той факт, що, за їх словами, вони харчуються краще, ніж неодружені, а також менше займаються спортом. Нагадаємо, раніше британські вчені встановили, що для здоров'я шлюб корисніший чоловікам, ніж жінкам, що не узгоджується з даними німецьких дослідників. У той же час американські вчені з'ясували, що люди, які перебувають у шлюбі, оцінюють своє здоров'я краще, ніж неодружені і незаміжні.