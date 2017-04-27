Вчені виростили ягня у штучному середовищі (відео)

"Матка" живить і підтримує розвиток тварини аж до народження. Стерильний запаяний пластиковий пакет заповнений сольовим розчином. Це повністю імітує рідину, в якій плід розвивається в природних умовах.

Серце ягняти самотужки перекачує кров, проводячи її через пуповину і штучну легеню. Одразу ж у кров додаються необхідні медичні препарати.

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За словами вчених, вже через кілька років нововведення можуть почати використовувати і для народжених раніше строку дітей.