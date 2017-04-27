Вчені виростили ягня у штучному середовищі (відео)
13:44, 27 квітня 2017Наука та IT
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Команда дослідників з Філадельфії створила штучну матку. У ній вчені вирощують живе недоношене ягня.
Дослідникам вдалося повторити умови природного середовища матки тварини / Скріншот УНІАН
"Матка" живить і підтримує розвиток тварини аж до народження. Стерильний запаяний пластиковий пакет заповнений сольовим розчином. Це повністю імітує рідину, в якій плід розвивається в природних умовах.
Серце ягняти самотужки перекачує кров, проводячи її через пуповину і штучну легеню. Одразу ж у кров додаються необхідні медичні препарати.
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За словами вчених, вже через кілька років нововведення можуть почати використовувати і для народжених раніше строку дітей.
Вчені виростили ягня у штучному середовищі
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