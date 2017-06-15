Вчені придумали принципово новий спосіб відновлення після інфаркту

Вчені Стенфордського університету опублікували доповідь, в якій описують новий спосіб відновлення серця після інфаркту - за допомогою імплантації в нього бактерій, що виділяють кисень в результаті фотосинтезу, передає Бі-бі-сі. У доповіді говориться, що поки випробування успішно пройшли на лабораторних щурах, але вчені сподіваються, що в майбутньому метод вдасться застосовувати і до людей.

Читайте такожВчені: Звичка довго спати на вихідних збільшує ризик діабету та інфарктуПричиною інфаркту є припинення кровопостачання серцевого м'язу. В результаті того, що кров'яна судина закупорюється, в серце не надходить необхідний кисень разом з потоком крові.

Але якщо саме це - критичний момент, то "чому б не взяти рослину або сам механізм фотосинтезу і застосувати його прямо до серця?", - сказав один з авторів дослідження стенфордський професор Джозеф Ву.

Вчені припустили, що якщо вживити в серце здатну до фотосинтезу одноклітинну ціанобактерію Synechococcus elongatus, то вона допоможе усунути вуглекислий газ і забезпечить м'язові клітини серця киснем і глюкозою, які необхідні для метаболізму під час відсутності кровопостачання.

Метод вирішили випробувати на живому організмі. Щурам імітували інфаркт, ввели в їх серцеві м'язи ціанобактерії, після чого направили на серце промені світла.

Через 10 хвилин рівень кисню в серцях гризунів виявився значно вищий, ніж у контрольної групи і у тих щурів, кому ввели ціанобактерію в серце, але не піддавали його світловому випромінюванню. Через 45 хвилин у першої групи також покращилася скорочуваність шлуночків.

Даний метод зарекомендував себе як нетоксичний і показав, що не викликає реакції у імунної системи організму. Крім свого основного призначення, введення Synechococcus elongatus може допомогти підтримувати органи, збережені для трансплантації.

Однак вчені закликають не поспішати з висновками - поки не відомо, як бактерія буде сприйнята людським серцем. Великий мінус даного способу лікування - це відкрита операція на серці, тобто розкриття грудної клітини, що супроводжується великими ризиками.

Вчені працюють над тим, щоб зробити новий метод більш безпечним, а саме, намагаються придумати, як вводити ціанобактерію не безпосередньо в серце, а через вени, а також як "провести" до серця промені світла через шкіру і кістки, щоб уникнути розтину грудної клітини, розповів для Джозеф Ву.