Вчені назвали найбільш стресові професії

Вчені з'ясували, що найбільш серйозний стрес на роботі відчувають представники малопрестижних професій, залежні від примх клієнтів і начальства — офіціанти та продавці.

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на дослідження в журналі Neurology.

"Саме серед цієї групи присутній найбільший ризик інсульту та інших захворювань серцево-судинної системи. Ті, хто займається низькооплачуваним фізичною працею (наприклад охоронці та вантажники), відчувають на роботі не більше стресу, ніж професора та лікарі", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що китайські вчені узагальнили дані по 140 тисячам працівників у віці від 18 до 75 років з трьох континентів. Інформація про їх здоров'я збиралася протягом періоду від 3 до 16 років.

"Всі професії категоризувалися виходячи з двох параметрів: рівень психологічного навантаження та рівень контролю працівника над трудовим процесом. Виявилося, що лікарі, архітектори та інші професіонали, попри високе навантаження, мінімально ризикують отримати інсульт — це шановані професії, представники яких самі керують своїм робочим часом і виконуваними завданнями", - підкреслюється в повідомленні.

Найбільш стресовими виявилися професії офіціанток, медсестер, продавщиць та інші низькооплачувані професії у сфері послуг. Робота в цій сфері відрізняється великими навантаженнями, нерегулярним графіком і, головне, її представники змушені підкорятися вимогам і примхам клієнтів і керівництва. Крім того, вони страждають через відсутність поваги з боку суспільства.

В результаті ризик інсульту для представників цих професій щонайменше на 22 відсотка вище, ніж у лікарів і архітекторів. Вчені вважають, що стрес на роботі змушує людей часто палити, вживати алкоголь, їсти нездорову їжу — саме це і підвищує ризик інфаркту та інсульту.

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На подив дослідників, робота, де люди мінімально управляють своєю діяльністю, але не відчувають тиску з боку начальства та клієнтів (охоронці, шахтарі, вантажники), позбавлена ризиків розвитку серцево-судинних захворювань.