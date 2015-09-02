Новий апарат для трансплантації дозволяє органам функціонувати поза тілом людини
03:57, 02 вересня 2015Наука та IT
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Вчені розробили новий апарат для трансплантації, який дозволяє серцю битися поза тілом людини.
Новий апарат - єдиний спосіб уникнути обмежень, викликаних холодним методом збереження органів / therapia.ua
Даний метод дозволить врятувати мільйони життів, оскільки з його допомогою органи залишаються живими більш довгий час.
Повідомлення про це розповсюдило видання Huffington Post, передає DT.ua.
Розроблений вченими апарат отримав назву "Система захисту органів" і дозволяє легеням дихати, а ниркам – виробляти сечу, перебуваючи всередині спеціального контейнера.
Компанія TransMedics, яка розробила апарат, стверджує, що "Система захисту органів" є єдиним способом уникнути обмежень, викликаних холодним методом збереження органів для трансплантації.
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