Новий апарат для трансплантації дозволяє органам функціонувати поза тілом людини

Даний метод дозволить врятувати мільйони життів, оскільки з його допомогою органи залишаються живими більш довгий час.

Повідомлення про це розповсюдило видання Huffington Post, передає DT.ua.

Розроблений вченими апарат отримав назву "Система захисту органів" і дозволяє легеням дихати, а ниркам – виробляти сечу, перебуваючи всередині спеціального контейнера.

Компанія TransMedics, яка розробила апарат, стверджує, що "Система захисту органів" є єдиним способом уникнути обмежень, викликаних холодним методом збереження органів для трансплантації.