Маск поділився деталями плану колонізації Марсу і назвав вартість квитка

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск опублікував докладний план колонізації Марсу для наукової спільноти. Опублікований Маском план є роз'ясненням його намірів відправити на Червону планету мільйон людей за ціною $200 тис. за людину, передає DT.UA з посиланням на Science Alert.

Читайте такожВідомий вчений запропонував відправити на Марс маму Ілона Маска, перш ніж полетить сам За словами Маска, на даний момент квиток на Марс буде коштувати близько $10 млрд, а його ж завдання знизити цю суму до $200 тис. Він вважає, що для цих цілей найкраще підійде розробка нового палива для кораблів, які будуть курсувати між планетами.

Ілон Маск переконаний, що перший корабель з людьми на борту буде відправлений на Марс вже в 2023 році, і знадобиться ще 50-100 років для того, щоб доставити на планету мільйон осіб.

"Говорячи про архітектуру Марса, я хочу, щоб Марс представлявся чимось можливим - змусити його здаватися тим, що ми можемо зробити за життя", - написав Маск.

Як зазначає видання, раніше Маск поділився своїми планами з доставки мільйона чоловік на Червону планету. Згідно з його планом, необхідно зробити чотири основні кроки: розвідати місцевість, знизити витрати на паливо, відправити на Марс перших поселенців, а потім відправити велику колонію. Новий же план став більш детальним викладом його думок з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Маск пропонував почати колонізацію Марса з термоядерних бомбардувань. Він назвав Червону планету негостинною, а її Терраформування (зміна клімату до придатних для життя умов) запропонував почати зі створення парникового ефекту шляхом нагрівання атмосфери планети. На думку бізнесмена, зробити Марс більш схожим на Землю можна за допомогою термоядерних вибухів над полюсами планети.