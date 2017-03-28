Ілон Маск вирішив зв'язати людський мозок із комп'ютером

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск став одним із засновників компанії, яка займеться розробкою методу, що дозволяє зв'язати людський мозок із комп'ютером, повідомляє Republic з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, компанія під назвою Neuralink була зареєстрована в липні 2016 року. Співзасновником компанії став американський підприємець Макс Ходак. За його словами, в даний час проект знаходиться на початковій стадії.

Основним напрямком її діяльності стане створення технології «нейронного мережива».

Читайте такожЯпонським вченим вдалося стерти погані спогади лазером

Вона дасть людині можливість безпосередньо передавати повідомлення на комп'ютер без прямої фізичної взаємодії з ним. Такі методи збільшать можливості людського інтелекту, а також дозволять лікувати деякі захворювання, зокрема епілепсію і параліч.

Маск неодноразово вказував на перспективність створення таких технологій. Вперше він розповів про «нейронне мереживо» в 2016 році, зазначив Business Insider.

Раніше засновник Tesla розповідав, що «нейронне мереживо» – це електронний шар мозку, який дозволить людям миттєво отримувати інформацію з мережі інтернет.