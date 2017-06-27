Класичну консоль Super Nintendo перевипустять з новою грою

Компанія Nintendo випустить мініатюрну, повністю функціональну версію своєї консолі Super Nintendo. Перезапуск "приставки" з 90-х піде слідом за успішним випуском оновленої версії восьмибітної консолі Nintendo Entertainment System (NES) в минулому році - попит на мініатюрні NES був, але їх виробництво довелося припинити через нестачу ресурсів компанії, передає Бі-бі-сі .

Читайте такожНа зміну покемонам: гра Super Mario Run встановила рекорд за кількістю скачуваньНова версія Super Nintendo призначена для поколінь геймерів, яким цікаві класичні ігри Nintendo, заявила компанія, анонсуючи нову консоль.

Крім класики в Nintendo планують реліз розробленої для Super Nintendo, але так і не випущеної в 1990-і роки другої частини гри Star Fox.

Всього разом з новою консоллю буде продаватися 21 класична гра.

"Приставка" йде в комплекті з двома джойстиками і HDMI-кабелем: у неї є і отвір для картриджів, однак ігри будуть зберігатися на внутрішньому диску.

У США консоль буде коштувати $ 79. Європейський реліз консолі призначений на 29 вересня.

Минулорічний перезапуск восьмибітної консолі Nintendo виявився досить вдалим - на кінець квітня було продано 2,3 млн восьмибітних приставок. У якийсь момент виробництво мініатюрної восьмибітки довелося припинити через нестачу ресурсів.

Нова консоль, йдеться в заяві компанії, вийде набагато більшим тиражем.

Оригінальна восьмибітна консоль Nintendo була запущена в 1990-му році. Всього в світі продано 50 млн екземплярів.

Розробники ігор, що конкурували з Nintendo в 90-ті, теж успішно перевипускають "ностальгічний" контент: основний конкурент Nintendo, японська Sega недавно запустила бібліотеку своїх класичних ігор. Вони доступні для скачування на сайті компанії, але користувач повинен платити за доступ до бібліотеки абонентську плату.