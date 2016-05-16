Nintendo буде знімати кіно про героїв своїх відеоігор

Як повідомляє японська газета Asahi Shimbun з посиланням на президента компанії Тацумі Кимисиму, протягом двох-трьох років Nintendo може зняти 3D-мультфільм за участю своїх персонажів відеоігор, включаючи Маріо з "Супер Маріо" і Лінка з "Легенди про Зельде", передає РБК.

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Тацумі Кимисима зі свого боку подробиці не розкрив, але підтвердив виданню, що Nintendo шукає партнера для повноцінного кіновиробництва і веде переговори з декількома студіями. Він підкреслив, що в процесі роботи над фільмом Nintendo має намір "зробити стільки, скільки зможе".

Мова йде про те, що Nintendo не просто надасть ліцензію на використання її персонажів якій-небудь сторонній студії, а буде надавати фінансування і безпосередньо брати участь у процесі виробництва, приймаючи рішення, пояснив The Wall Street Journal прес-секретар Nintendo Макото Вакае. Для кіновиробництва Nintendo планує використати частину коштів, отриманих від продажу мажоритарної частки в американському бейсбольному клубі Mariners, сказав представник компанії. Він не уточнив, які саме персонажі з ігор Nintendo можуть з'явитися у фільмі.

В кінці квітня американський підрозділ Nintendo домовився продати більшу частину своєї частки в Mariners, вартість якої оцінюється в $1,4 млрд, групі з 17 міноритаріїв клубу, писала газета The Seattle Times. В результаті операції у покупців буде 90% Mariners,у Nintendo, яка контролювала клуб 24 роки, залишиться 10%.