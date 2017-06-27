Хакерська атака в Україні: як убезпечити себе від нового вірусу-здирника

В Україні зараз відбувається безпрецедентна кібер-атака, від якої вже постраждали КиївЕнерго, ОщадБанк, Укртелеком та багато інших компаній. Причина - поширення вірусу, що шифрує файли на комп'ютері, а після цього вимагає гроші за їх розшифровку. Про це повідомляє український громадський проект масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» у Facebook.

Зазначається, що поки не відомий механізм поширення цього конкретного вірусу, але варто прийняти стандартні заходи безпеки:

- будьте обережні з файлами, які вам надсилають інші люди - перевіряйте їх антивірусом і здоровим глуздом (малоймовірно, що хтось надсилає вам "Скаргу з податкової" у форматі zip-архіву) перед відкриттям. Варто проігнорувати незвичні листи, листи від невідомих респондентів тощо;

- оновіть операційну систему, браузер і антивірус до останніх версій;

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- налаштуйте резервну копію всіх необхідних вам в роботі файлів за допомогою DropBox чи інших аналогічних програм - в разі, якщо ваші файли будуть зашифровані вірусом, ви зможете відновити старі версії файлів з резервної копії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні хакери атакували низку великих підприємств та установ. Зокрема, кібератаки були здійснені на сайти «Київенерго», «Укртелеком», «Ощадбанк» та «Нова пошта». В результаті кібератак деякі банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій. Регулятор зазначив, що на даний час у фінансовому секторі посилено заходи безпеки і протидії атакам хакерів всіх учасників фінансового ринку.

Жертвами масштабної хакерської атаки стали близько 30 банків і 3 обленерго. Вірус-здирник вимагає еквівалент 300 доларів у біткойнах за розблокування.