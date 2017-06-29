ООН: гроші не були основним мотивом глобальної кібератаки

Голова Глобальної програми Організації Об'єднаних Націй з кіберзлочинності Ніл Волш заявив, що слідчі досі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, але стратегія нападників вказує, що не гроші були основним мотивом їхніх дій.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, програмне забезпечення, використане під час атаки цього тижня, було значно складнішим, ніж те, яке застосовувалося в попередніх атаках із застосуванням вірусу WannaCry, зазначив фахівець. Але ініціатори нової атаки є недосвідченими в питанні збирання викупу від жертв в обмін на розблокування їхніх комп’ютерів, стверджує Волш.

Це, за його словами, дозволило 28 червня заблокувати обліковий запис і унеможливити отримання грошей.

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«Це може бути будь-хто: від одного хлопця, який сидить у підвалі, до національної держави», – сказав голова Глобальної програми ООН з кіберзлочинності.

Як відомо, 27 червня масштабна хакерська атака розпочалася в Україні, вона вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах. Значної шкоди було завдано в Італії, країнах Центральної Європи та Ізраїлі.

У Німеччині «вражено систему центрального офісу компанії Nivea Beiersdorf у Гамбурзі», повідомляє телеканал ARD. У Росії під атакою опинилася державна корпорація «Роснєфть».

28 червня комп’ютерний вірус-вимагач Petya.А поширився на країни Азії. В Індії через кібератаки вийшла з ладу система управління вантажами найбільшого порту країни. Збої зафіксували і в Китаї, однак їхні масштаби не були настільки значними.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп’ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп’ютерної безпеки радять нічого не платити – жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп’ютерів не отримують.

Схожим чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого в травні 2017 року постраждали понад 300 тисяч комп’ютерів у 150 країнах.