Масштабна кібератака на корпоративні і державні мережі зупинена

Масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася вчора, 27 червня, зупинена. Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів України.

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Зазначається, що ситуація знаходиться під контролем фахівців з кібербезпеки і на даний момент проводиться робота по відновленню втрачених даних.

Нагадаємо, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і ряд інших великих підприємств.