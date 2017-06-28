Масштабна кібератака на корпоративні і державні мережі зупинена
11:30, 28 червня 2017Наука та IT
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Зараз проводиться робота з відновлення втрачених даних.
Ситуація знаходиться під контролем фахівців з кібербезпеки / laowai.ru
Масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася вчора, 27 червня, зупинена. Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів України.
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Зазначається, що ситуація знаходиться під контролем фахівців з кібербезпеки і на даний момент проводиться робота по відновленню втрачених даних.
Нагадаємо, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і ряд інших великих підприємств.
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