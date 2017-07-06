Людям через 20-30 років не буде потрібен секс для розмноження – науковці

У майбутньому людям не буде потрібен секс для розмноження.

Як пише видання Quartz, професор Стенфордського університету Ханк Грілі стверджує, що люди через 20-30 років перестануть займатися сексом для розмноження.

За його словами, завдяки технології стовбурових клітин, які стануть доступнішими у майбутньому, батьки із допомогою фахівців зможуть отримувати яйцеклітини і сперматозоїди зі своєї шкіри.

На думку науковця, створення ембріонів з ДНК може попередити розвиток у майбутньої дитини генетичних захворювань.

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Майбутні батьки, як вважає дослідник, почнуть відслідковувати ці ембріони за генетичними захворюваннями, і відсіювати хворобливі гени. Так, вони зможуть попереджувати схильності до хвороби Альцгеймера, обирати колір волосся та очей та мати вплив на більш складні риси, такі як інтелект.

При цьому Грілі відкинув антиприродність такої практики. "Це не дизайнерські діти або супердіти", - сказав він. – Це вибір ембріонів. Ви берете двох людей, все, що ви можете отримати в дитині, це те, що є у цих двох людей».

Зараз існують побоювання, що такий спосіб редагування ДНК може бути використаний для створення ідеальних ембріонів. Але Грілі називає це малоймовірним. Він стверджує, що процес вибору ембріону просто буде починатись як лікування безпліддя. "Люди, особливо там, де я живу ­– в Силіконовій долині, – хочуть робити це, щоб отримати ідеальну яйцеклітину", - додав він.

Грілі визнає ймовірність виникнення етичних проблем, але не передбачає жодної перешкоди для припинення розвитку цієї практики.