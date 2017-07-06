"Світова прем'єра": Mercedes-Benz готує перший в історії преміум-пікап X-Class (фото, відео)

На 18 липня призначений прем'єрний показ серійного пікапа Mercedes-Benz X-Class. Судячи з видеотизеру, опублікованому на Youtube німецької преміум-маркою, зовні товарний пікап відрізняється від концептів, представлених восени 2016 року.

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Фари зробили в стилі рестайлінгового S-Class. Крім того, серійний X-Class отримав інші грати радіатора і бампери, традиційні блоки задніх ліхтарів, пише портал Kolesa.

Пікап Mercedes-Benz стане першим справжнім преміум-пікапом і повноправним представником Mercedes-Benz Х-Class. У нього буде властива бренду зовнішність і повністю індивідуальний дизайн інтер'єру та екстер'єру з використанням матеріалів Mercedes-Benz, якісною обробкою, привабливим зовнішнім виглядом, інтерфейсом і сервісом «Mercedes me». Автомобіль буде оснащуватися потужним двигуном Mercedes-Benz V6, повним пакетом для підкорення внедорожжя – зниження передачі, блокування міжосьового і заднього диференціалів і постійний повний привід Mercedes-Benz 4MATIC.

Пасажири цього пікапа будуть почувати себе комфортно завдяки спеціально сконструйованій підвісці з широкими мостами, 5-ричажному задньому мосту з гвинтовими пружинами і збалансованому настроюванню амортизаторів. Вже в базову комплектацію повинні увійти системи допомоги водієві останнього покоління.

Виробництво Mercedes-Benz X-Class буде налагоджено на заводі Nissan в Барселоні, де збирають пікапи Nissan Navara і Renault Alaskan. У продаж новинка надійде в кінці 2017 – початку 2018 року.