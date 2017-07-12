На Трампа подали в суд за блокування користувачів Twitter
Представники інституту вимагають, щоб суд визнав блокування користувачів антиконституційною, а також зобов'язав Трампа розблокувати доступ до його облікового запису і оплатити гонорари адвокатів.
Представники інституту Knight First Amendment, що займається захистом свободи слова, подали до федерального суду Манхеттена позов щодо президента США Дональда Трампа за блокування користувачів Twitter.
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Позов поданий від імені семи користувачів соціальної мережі, які стверджують, що Трамп забанив їх за критику в свою адресу і тим самим порушив першу поправку конституції США, повідомляє агентство Рейтер.
Як підкреслюється в позовній заяві, аккаунт Трампа в Twitter є "публічним майданчиком для обговорення", з якого можна видаляти людей через їхні погляди і переконання. Заблоковані Трампом користувачі не можуть читати і коментувати його повідомлення в соцмережі, повідомляє Русская служба BBC.
"Перша поправка застосовується до інтернет-форуму таким же чином, яким вона застосовується до міських зборів і відкритих засідань шкільних рад, - цитує заяву глави Knight First Amendment агентство Блумберг. - Білий дім діє незаконно, крім людей з цього обговорення просто за те, що вони не згодні з президентом".
Представники інституту вимагають, щоб суд визнав блокування користувачів антиконституційною, а також зобов'язав Трампа розблокувати доступ до його облікового запису і оплатити гонорари адвокатів.
Трамп активно користується Twitter. Він завів аккаунт в соціальній мережі в 2009 році і з тих пір опублікував у ньому понад 35 тисяч повідомлень. В даний час у Трампа більше 33 мільйонів підписників.