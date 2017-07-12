На Трампа подали в суд за блокування користувачів Twitter

Представники інституту Knight First Amendment, що займається захистом свободи слова, подали до федерального суду Манхеттена позов щодо президента США Дональда Трампа за блокування користувачів Twitter.

Читайте також"Проти брехні і Трампа": вчені по всьому світу проводять марші за науку (фоторепортаж)

Позов поданий від імені семи користувачів соціальної мережі, які стверджують, що Трамп забанив їх за критику в свою адресу і тим самим порушив першу поправку конституції США, повідомляє агентство Рейтер.

Як підкреслюється в позовній заяві, аккаунт Трампа в Twitter є "публічним майданчиком для обговорення", з якого можна видаляти людей через їхні погляди і переконання. Заблоковані Трампом користувачі не можуть читати і коментувати його повідомлення в соцмережі, повідомляє Русская служба BBC.

"Перша поправка застосовується до інтернет-форуму таким же чином, яким вона застосовується до міських зборів і відкритих засідань шкільних рад, - цитує заяву глави Knight First Amendment агентство Блумберг. - Білий дім діє незаконно, крім людей з цього обговорення просто за те, що вони не згодні з президентом".

Представники інституту вимагають, щоб суд визнав блокування користувачів антиконституційною, а також зобов'язав Трампа розблокувати доступ до його облікового запису і оплатити гонорари адвокатів.

Трамп активно користується Twitter. Він завів аккаунт в соціальній мережі в 2009 році і з тих пір опублікував у ньому понад 35 тисяч повідомлень. В даний час у Трампа більше 33 мільйонів підписників.