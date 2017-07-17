Ілон Маск назвав головну загрозу для людства

Генеральний директор Tesla Ілон Маск назвав штучний інтелект "найбільшою загрозою, з якою ми зіткнемося як цивілізація", пише журнал Fortune.

"На фронті штучного інтелекту у мене є доступ до найбільш передового ШІ, і я думаю, що люди повинні бути дійсно стурбовані цим", - зазначив Маск.

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На його думку, розробники в гонитві за більш передовими технологіями можуть забути про ті небезпеки, які виходять від штучного інтелекту.

"Роботи можуть почати війну, випускаючи фейкові новини та прес-релізи, підроблюючи облікові записи електронної пошти та маніпулюючи інформацією. Перо сильніше меча", - підкреслив він.

Інженер вважає, що у даній сфері необхідне державне регулювання, яке буде стримувати компанії в гонитві за все більш досконалим штучним інтелектом.

Як повідомляв УНІАН, провідні глобальні високотехнологічні компанії домовилися об'єднати зусилля для розробки майбутнього застосування штучного інтелекту. У проекті беруть участь Amazon, відділення Google під назвою Deep Mind, Facebook, IBM і Microsoft.

Нагадаємо, штучний інтелект обігнав людину і встановив рекорд у грі Ms. Pac-Man.