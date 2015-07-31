ЗМІ повідомили про тестування другого покоління "розумних" окулярів Google

Наприклад, таких як охорона здоров'я та енергетика, пише Lenta.ru з посиланням на видання The Wall Street Journal (WSJ), якому цю інформацію повідомило джерело.

Читайте такожGoogle зупинила виробництво окулярів Google Glass

Новий Google Glass схожий на електронну частину пристрою першого покоління, але поставляється без оправи. Зате є спеціальне кріплення, за допомогою якого міні-комп'ютер можна використовувати зі звичайними окулярами.

Google поширює Glass другого покоління виключно серед компаній, і поки новинка тестується в бізнес-завданнях. Споживча версія може з'явитися не раніше ніж через рік. Можливо, реліз зовсім не відбудеться і гаджет продовжать використовувати тільки в професійних цілях, уточнило джерело WSJ.

У поширенні Glass першого покоління Google зіткнулася з низкою складнощів. При цьому основною проблемою стала навіть не висока вартість "розумних" окулярів ($1,5 тис.), а масові заборони на їх використання в публічних місцях. Головним приводом для претензій виявилася можливість вести приховану фото - і відеозйомку, не привертаючи уваги оточуючих.

В порівнянні з першою версією, "розумні" окуляри другого покоління імовірно побудовані на більш швидкому процесорі, мають акумулятор більшої ємності і працюють в найсучасніших бездротових мережах.