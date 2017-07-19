Вчені розвінчали міф про те, що тиранозавр міг бігати

Розміри і вага гігантського тиранозавра не дозволяли йому пересуватися зі швидкістю більше 20 км/год. До такого висновку після спеціального дослідження, проведеного за допомогою новітньої системи комп'ютерного моделювання, прийшли вчені Манчестерського університету, передає Бі-бі-сі.

Початкові результати, засновані виключно на даних про м'язову масу тиранозавра, припускали, що швидкість його пересування може досягати 30 км/год. Однак, коли науковці зробили поправку на деякі особливості скелета гігантського ящіра, система видала інший результат - всього 20 км/год.

Читайте такожВчені з'ясували, що у тиранозаврів не було пір'я"Тиранозавр - найпопулярніший зі всього сімейства динозаврів, палеонтологи вже давно ведуть суперечки про швидкості його пересування. Це допоможе нам краще зрозуміти методи полювання цього хижака і те, як він наздоганяв свою здобич", - говорить професор Вільям Селлерс.

"Тепер за допомогою максимально наближеної до реальності програми комп'ютерного симулювання ми можемо побудувати модель пересування тиранозавра. І ця модель показує, що бігати він не міг - міцність скелета йому цього б просто не дозволила. А значить, тиранозавр рухався досить повільно і не міг полювати за швидкою здобиччю", - пояснює вона.

Сліди лап тиранозавра, які досить давно були у розпорядженні вчених, дозволили припустити, що насправді ящір був далеко не таким спритним, як його намагається представити глядачам Голлівуд. Що, втім, робило його не менш грізним, вважає професор Університету американського штату Вісконсін Ерік Снайвлі.

"Обчислена за допомогою комп'ютерної моделі максимальна швидкість, з якою міг пересуватися тиранозавр, все одно вище тієї, з якою бігає більшість людей, і настигаючий свою здобич ящір виглядав більш ніж вражаюче", - говорить він.

Згадуючи знаменитий епізод з фільму "Парк Юрського періоду", він додає: "Якщо б Джеф Годблум не сховався в джипі, то від тиранозавра йому було б не втекти".

А ось як пояснює результати свого дослідження професор Селлерс: "Ми можемо стверджувати, що пересування бігом для більшості великих хижих динозаврів було практично неможливе, проте менші за розміром ящіри могли бігати досить швидко. Тобто по мірі зростання тираннозавр ставав все більшим і все повільнішим, і з часом методи його полювання повинні були змінюватися".

"Це допомагає нам вибудувати більш достовірну і повну картину життя у крейдовому періоді, коли планета була населена тисячами і тисячами динозаврів", - додає вчений.