У М'янмі знайшли хвіст крихітного пернатого родича тиранозавра (фото)

У М'янмі виявили шматок бурштину віком не менше 99 мільйонів років зі влитим у нього хвостом маленького динозавра. Про це з посиланням на опубліковане в журналі Current Biology дослідження пише ВВС.

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Продавець вважав, що в шматку бурштину діаметром приблизно 3,6 см застиг фрагмент якоїсь рослини. Він був відполірований для подальшої ювелірної обробки.

Пізніше мікроскопічний аналіз та комп'ютерна томографія показали, що насправді це хвіст доісторичної тварини.

Подальші дослідження продемонстрували, що хвіст належав не доісторичному птахові, як спочатку ввжалося, а пернатому динозавру. Швидше за все, він загруз хвостом в смолі і загинув, оскільки немає жодних свідчень того, що динозаври могли скидати хвости, як це роблять сучасні ящірки.

Виявлений фрагмент складається з восьми хребців - на думку вчених, повна довжина хвоста була щонайменше втричі більшою.

Хімічний аналіз показав, що м'які тканини навколо кісток містять сліди двовалентного заліза - судячи з усього, це були плями крові.

Місцями пір'я на хвості динозавра, який нагадував мишачий, навіть зберегли свій первісний колір.

Дослідники припускають, мініатюрний динозавр ставився до підряду тероподів - двоногих хижаків. До цього підряд відноситься і тиранозавр - один з найбільших хижаків в історії планети, довжина скелета якого могла досягати 12 метрів, а маса - майже семи тонн. Однак власник знайденого хвоста був розміром з горобця, хоч і не літав.