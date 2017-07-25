Microsoft пообіцяла не вбивати графічний редактор Paint

Корпорація Microsoft запевнила користувачів Windows, що графічний редактор Paint не припинить свого існування. Про подальшу долю програми розказано в блозі Microsoft.

Компанія стверджує, що Paint просто перенесуть в магазин додатків Windows Store; завантажити редактор звідти можна буде безкоштовно. Microsoft не говорить про це прямо, але The Verge вважає, що перенесення Paint в магазин означає, що програма не буде встановлюватися Windows за замовчуванням. Коли це станеться, невідомо.

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Microsoft відзначає, що частину функцій Paint перенесуть в програму Paint 3D, яка з'явилася в Windows 10 навесні 2017 року. Головне призначення Paint 3D — робота з об'ємними моделями.

24 липня Microsoft оголосила, що з осіннім оновленням Windows 10 Paint перейде у категорію застарілих додатків; його активна розробка буде припинена, а в майбутньому не виключається його видалення з системи.