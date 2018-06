Microsoft збирається "вбити" Paint - The Guardian

Одна з перших базових програм для Windows – графічний редактор Paint, знайомий нам ще з 1980-х – може скоро зникнути з операційної системи. За інформацією The Guardian, оновлення Microsoft Windows 10, назване Autodesk Autumn (або Fall in the US) Creators Update, додасть безліч нових функцій, але Paint там може вже не бути.

З квітневим релізом Windows 10 Creators Update Microsoft представила новий Paint 3D, який встановлюється разом з традиційною Paint і володіє інструментами для створення 3D-зображень, а також деяким базовим функціоналом для редагування в 2D. Але це не оновлення оригінальної Paint і не позиціонується як таке.

Тепер Microsoft оголосила, що разом з Outlook Express, Reader і Reading list, Paint потрапила в ряд програм, які "видалені або застаріли в оновленні Windows 10 Fall Creators Update".

Потрапляння в список застарілих/небажаних програм, які "не перебувають в активній розробці та можуть бути видалені в майбутніх випусках", означає, що видалення Paint – лише питання часу.

Випущений з першою версією Windows 1.0 в 1985 році, Paint був одним з перших графічних редакторів і став частиною базової комплектації Windows. Почавши свій шлях як 1-бітна монохромна ліцензійна версія ПК PaintSphere від ZSoft, зберегти зображення у форматі JPEG Paint зміг тільки в Windows 98.

Paint ніколи не був одним з найбільш багатофункціональних додатків, але коли потрібно намалювати щось мишею або виконати швидке копіювання і вставку, він чудово справлявся.

Остання версія Paint для Windows 7 і більш пізніх версій була значно поліпшена, але, як і раніше, вважається слабкою в порівнянні з іншими безкоштовними альтернативами, такими, як стороння Paint.NET.