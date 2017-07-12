Здійснено першу квантову телепортацію із Землі на орбіту

Китайські фахівці вперше відправили із Землі на супутник об'єкт. Фотон подолав відстань понад 500 км і телепортувався на "Мо-цзи", перший супутник, призначеному для квантової комунікації.

"Ми повідомляємо про першу квантову телепортацію незалежного однофотонного кубіта з наземної обсерваторії в супутник на навколоземній орбіті — через канал висхідної зв'язку — на дистанції до 1400 км", — йдеться в заяві китайських вчених, яку передає Hightech.

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Телепортація стала вже звичайною операцією у квантовій оптиці. Вона основана на феномені квантової заплутаності, коли два квантових об'єкти, у цьому випадку — фотони, формуються в один і той же час та місце і мають однакові хвильові функції. Навіть якщо їх розділити на велику відстань, зв'язок між ними збережеться і вимірювання одного вплинуть й на стан іншого.

Після запуску одного з пари фотонів із Землі вчені виміряли другий, щоб підтвердити, що заплутаність була. Протягом 32 днів вони надсилали мільйони фотонів й виявили позитивні результати в 911 випадках, повідомляє MIT Technology Review.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році канадські та китайські вчені незалежно один від одного здійснили експеримент з квантової телепортації на відстань більше восьми кілометрів в умовах міста.