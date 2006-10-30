ЦВК обіцяє чудеса кібернетики

Центральна виборча комісія та Інститут кібернетики після 10 листопада обіцяють продемонструвати дослідний зразок електронної технології підрахунку виборчих бюлетенів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ.

«Вже є напрацювання з електромеханічної та сканерної системи підрахунку виборчих бюлетенів. Я думаю, що після 10 листопада ми зможемо їх побачити і обговорити», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.

За його словами, для впровадження електронної технології підрахунку бюлетенів необхідно підготувати громадські думки, вивчити технічні можливості, а також проаналізувати можливі фінансові витрати. «Перейти від кам`яного століття до електроніки не так просто», - вважає Я.ДАВИДОВИЧ.

Голова ЦВК також повідомив, що електронна технологія підрахунку бюлетенів буде відпрацьована у вигляді пілотного проекту на якихось місцевих виборах. «Але це буде не в Черкасах, Чернігові чи Кіровограді, а десь в іншому місті, щоб громадськість могла переконатися в прозорості цієї системи. Але у нас можуть знайтися й такі гарячі голови, які не повірять і машинам», - припустив Я.ДАВИДОВИЧ.