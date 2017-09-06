У Канаді впав величезний метеорит (відео)

Камера відеоспостереження на будівлі в канадському місті Келоуна зафіксувала, як величезний метеорит "приземлився" неподалік.

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Чоловік розповів, що літаючий об'єкт впав близько 22:11 вечора за місцевим часом, а через хвилину пролунав потужний вибух.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого метеорит пролетів над озером Мічиган у США, освітивши небо над декількома штатами на Середньому заході.