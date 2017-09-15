Біологи ідентифікували невідоме зубасте чудовисько з техаського пляжу

Таємниця безокого і зубастого морського монстра, якого винесло на техаське узбережжя ураганом Харві, розкрита. Про це пише The Guardian.

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Американський біолог Кеннет Тай з Національного музею природної історії Смітсонівського інституту припускає, що це шаблезубий вугор Aplatophis chauliodus, але попереджає, що точна ідентифікація ускладнена без кінчика хвоста, тому це може бути один з двох імовірних видів.

Шаблезубий вугор менше метра в довжину і зазвичай ховається в норах в океані на глибині 30-90 метрів. Він міг вибратися зі звичного середовища проживання через сувору погоду.

На фото у нього немає очей, бо вони встигли розкластися за час перебування трупа у воді.

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що таємничу морську істота з гострими великим циліндричним корпусом, зубами-різцями, хвостом і без очей викинуло на один з техаських пляжів після урагану "Харві".