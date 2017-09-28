Apple розповіла про несподівані властивості Face ID

Apple рекомендує не використовувати систему розпізнавання облич в нових смартфонах iPhone X користувачам до 13 років, повідомляється в керівництві з безпеки для Face ID, опублікованому компанією.

Читайте такожApple навчила Siri гуглити: замість Bing тепер буде використовуватися GoogleВ корпорації заявляють, що унікальні особливості зовнішності людини формуються до 13 років. Також Apple рекомендує з обережністю використовувати Face ID тим, у кого є брати і сестри, а особливо - близнюки, в цьому випадку при розблокуванні iPhone X не виключені помилкові спрацьовування.

У таких випадках компанія рекомендує використовувати пароль для аутентифікації.

Apple представила нову систему захисту Face ID на презентації iPhone X 12 вересня. Вона заснована на методі інфрачервоного сканування для створення об'ємної моделі обличчя користувача. За словами представників компанії, Face ID працює в темряві і навіть якщо власник смартфона одягне головний убір.