Соцмережі, відео, музика і пошук продуктів: соціологи дізналися про вподобання українців в Інтернеті (інфографіка)

Більше половини українців, а саме 66% регулярно користуються Інтернетом для особистих цілей. Для порівняння, на глобальному рівні ця цифра становить 82%. Про це йдеться у глобальному дослідженні, проведеному компанією KANTAR TNS на замовлення Google.

Дослідження присвячено особливостям поведінки інтернет-користувачів і дає уявлення щодо поведінки українських користувачів віком від 16 років у мережі Інтернет, у тому числі порівняно з користувачами з більш ніж 63 країн світу.

Найактивніші користувачі віком 25-34 і 35-44 років (27% і 23% відповідно). Однак, всупереч припущенням щодо молодого віку онлайн-користувачів, розподіл користування Інтернетом за віковими групами досить рівномірний. Інтернет – це середовище, яке дозволяє спілкуватися людям будь-якого віку, зазначає ТСН.

Так, згідно з дослідженням, сьогодні на одного українця припадає 1,4 підключеного до Інтернету пристрою (порівняно з 1,2 пристрою у 2016 році). При цьому на одного українського користувача віком від 16 до 44 років припадає вже 2 і більше пристроїв з доступом до мережі.

Українці використовують усе більше пристроїв, що надають доступ до Інтернету: так, 41% користуються смартфонами (минулого року ця цифра становила 35%), 34% – ноутбуками, близько 7% – смарт ТБ. Крім того, українці користуються нетбуками, хромкастами, електронними книгами, смарт-годинниками і трекерами, які також надають доступ до Інтернету.

Крім того, усе більше українців обирають смартфон для користування Інтернетом. Так, у 2017 році 18% користувачів однаково часто використовували як комп'ютер/планшет, так і смартфон для виходу в Інтернет, а для 28% пристроєм, якому надається перевага для виходу в мережу, є смартфон.

Згідно з даними дослідження, поведінка українців в Інтернеті збігається з глобальними тенденціями. Так, українські онлайн-користувачі в першу чергу розважаються (82%), шукають в Інтернеті інформацію (74%) і виконують поставлені завдання онлайн (38%), а також розміщують онлайн-контент (22%), допомагають іншим, показуючи, як щось зробити онлайн (27%).

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Хоча б один раз на місяць українці шукають інформацію про товари й послуги (55% користувачів), використовують карти для визначення місця розташування або складання маршруту (40% користувачів), а також здійснюють покупки в Інтернеті (28% користувачів). Найпопулярнішими онлайн-активностями є: використання пошукових систем (91%), соціальних мереж (83%) і перегляд відео онлайн (84%).

Під час дослідження Connected Consumer Study, проведеного KANTAR TNS, були опитані респонденти з більш ніж 63 країн світу. В Україні дослідження проводилося в період із 1 квітня до 30 червня 2017 року у форматі персонального інтерв'ю, вибірка – 1 000 респондентів віком 16+.