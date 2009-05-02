Україна може отримувати біогаз із... цукрового буряка

Держава має посилити освоєння енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур і підвищити обсяги вироблення біомаси з енергетичних рослин і фітоенергетики в цілому. Таку думку в коментарі тижневику «Дзеркало тижня» (№16 (744), 30 квітня - 15 травня 2009) висловив завідувач сектором технології вирощування цукрових буряків для виробництва цукру та біопалива ІЦБ УААН, кандидат сільськогосподарських наук Михайло ГУМЕНТИК. На його думку, зокрема, перспективною та економічно вигідною культурою для виробництва етанолу, бутанолу та біогазу є цукровий буряк.

«Його (культури цукрового буряка) енергетична здатність - 135–150 ГДж/га. З однієї тонни коренеплодів цукрових буряків, застосовуючи відповідну технологію, можна одержати 500 кубометрів газу метану, а, переробивши одну тонну бадилля - 400 кубометрів», - пояснив він.

За словами експерта, собівартість 1000 кубометрів такого біогазу становитиме близько 350 гривень, що в 6–8 разів дешевше, ніж ціна природного газу для непобутових споживачів України.

«За розрахунками зарубіжних фахівців, посіявши близько 5 млн. га цукровмісних енергетичних культур для виробництва біогазу, Україна за наявності відповідної кількості установок біогазів може забезпечити себе власним газом», - упевнений експерт.

Крім того, перспективною культурою для отримання твердого біопалива у вигляді брикетів і пелетів є енергетична верба (Salix), вважає завідувач відділом технології вирощування цукрових буряків для виробництва цукру та біопалива ІЦБ УААН, доктор сільськогосподарських наук Василь КУРИЛО.

«За три роки енергетична верба виростає до шести-семи метрів заввишки і в неї велика кількість пагонів. Посадки залишаються продуктивними протягом 20–25 років. І в цей період урожай можна збирати кожні три роки в кількості 30 т/га сухої речовини», - зазначає він. За його словами, теплотворна здатність цілком сухої верби становить близько 17–18 МДж/кг. При цьому одна тонна верби з вологістю 40% забезпечує 1 Гкал тепла, а така ж кількість сухої сировини при вологості 15% дає 2 Гкал тепла, зазначив експерт.