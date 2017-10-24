Вчені вперше зафіксували ознаки хвороби Альцгеймера у диких тварин

Міжнародній групі вчених вдалося виявити в мозку диких дельфінів основні ознаки хвороби Альцгеймера: амілоїдні бляшки і нейрофібрилярні клубки. Це стало першим відомим випадком виявлення захворювання у тварин, що мешкають в дикій природі, передаєDT.UA.

Читайте такожВчені встановили, що дельфіни мають складні соціальні зв'язки У ході дослідження вчені вивчили мозок восьми дельфінів, викинутих морем на узбережжі Іспанії. Тварини належали до кількох різних видів. У мозку тварин виявили амілоїдні бляшки - скупчення пептидів, "складені" в плоскі бета-складки. Також в мозку дельфінів знайшли нейрофібрилярні клубки. Ці структури виникають з надлишково фосфорильованого тау-білка. В здоровому мозку тау-білок регулює роботу клітинних мікротрубочок, але надмірно фосфорильований білок стає нерозчинним і не може виконувати свої функції. Ті ж прояви пов'язують і з хворобою Альцгеймера у людей.

Це дослідження - лише перший етап довгої роботи. Невідомо, чи страждали загиблі дикі дельфіни порушеннями пам'яті і здатності орієнтуватися. Подальші дослідження покажуть, чи можуть подібні зміни мозку призводити до когнітивних порушень.Вивчити це питання можна, працюючи з дельфінами, що живуть у неволі.