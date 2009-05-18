ООН закликає берегти дітей від поганого Інтернету

Організація Об’єднаних Націй у Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства закликає політиків і промисловців убезпечити дітей від негативної інформації в Інтернеті.

Про це йдеться у повідомленні, поширеному прес-службою Представництва ООН в Україні.

Як зазначається у зверненні, "віртуальний світ має захоплюючі можливості для виховання дітей та надання їм допомоги у зростанні та перетворенні на творчих, продуктивних дорослих. Разом з тим ми повинні пам’ятати про пастки, які можуть залишити в них слід на все життя. Закликаємо політиків і лідерів промисловості знайти способи, які дозволять зробити цей віртуальний світ, що швидко еволюціонує, безпечним для кожного".

При цьому автори документа нагадують, що у Конвенції ООН про права дитини визнається право на освіту й доступ до інформації, а також право брати участь в іграх і розважальних заходах. Ця Конвенція також надає дитині захист від усіх форм експлуатації та від схиляння до будь-якої незаконної діяльності. "Наш обов’язок – забезпечити ретельне застосування положень Конвенції, щоб діти могли безпечно звертатися до Інтернету та інших інтерактивних ресурсів, не боячись стати жертвою безпринципних хижаків", - наголошується в зверненні.