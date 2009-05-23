Pentax представив дзеркалку з підтримкою HD-відео (фото)

Компанія Pentax представила свою першу цифрову дзеркальну фотокамеру, яка може знімати HD-відео. Вона називається К7 і записує відео з розділовою здатністю 720р. Про це повідомляється в прес-релізі Pentax.

Розділова здатність матриці Pentax К7 становить 14,6 мегапікселя. За обробку зображення в камері відповідає процесор PRIME II. Для візування кадру, а також перегляду відзнятого матеріалу, власники К7 можуть використати тридюймовий дисплей.

Максимальна світлочутливість камери - 6400 ISO. Мінімальне значення витримки - 1/8000 секунди. Система автофокусування Pentax К7 працює з 11 точками. Максимальна швидкість фотографування К7 - 5,2 кадра за секунду, відеозйомки - 30 кадрів за секунду.

Корпус Pentax К7 зроблений з матеріалів підвищеної міцності. Він захищає внутрішню частину камери від пилу, дощу і снігу.

На прилавках Pentax К7 з`явиться влітку цього року. Вона коштуватиме близько 1,3 тисяч доларів.

Pentax К7 не перша цифродзеркальна камера, яка може записувати HD-відео. Раніше аналогічні фотокамери випустили компанії Nikon і Canon.

Лента.ру