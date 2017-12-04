Українські винахідники виготовляють сенсорні столи для ресторанів світу (відео)
15:49, 04 грудня 2017Наука та IT
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За допомогою сенсорної панелі відвідувачі можуть зробити замовлення, а також пограти на ній ігри.
Сенсорна дошка використовується як меню та підставка для їжі / скріншот УНІАН
Українські програмісти створили інтерактивну технологію для ресторанів. За допомогою сенсорної панелі відвідувачі можуть зробити замовлення, а також пограти на ній ігри, поки чекають страви. Екран має роздільну здатність 4K. Відвідувач може одночасно запустити 12 програм та додатків.
Крім того, великі екрани служать "підставкою" під тарілки з їжею. Інтерактивна дошка здатна витримати різноманітні навантаження - воду, удари, вагу людини та навіть підбори.
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Сенсорні столи в українців замовили ресторани у кількох країнах світу. Такі новації збільшили продажі закладів харчування на 32%.
Українські винахідники виготовляють сенсорні столи для ресторанів світу
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