Українські винахідники виготовляють сенсорні столи для ресторанів світу (відео)

15:49, 04 грудня 2017
Наука та IT
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За допомогою сенсорної панелі відвідувачі можуть зробити замовлення, а також пограти на ній ігри.

Сенсорна дошка використовується як меню та підставка для їжі / скріншот УНІАН

Українські програмісти створили інтерактивну технологію для ресторанів. За допомогою сенсорної панелі відвідувачі можуть зробити замовлення, а також пограти на ній ігри, поки чекають страви. Екран має роздільну здатність 4K. Відвідувач може одночасно запустити 12 програм та додатків.

Крім того, великі екрани служать "підставкою" під тарілки з їжею. Інтерактивна дошка здатна витримати різноманітні навантаження - воду, удари, вагу людини та навіть підбори.

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Сенсорні столи в українців замовили ресторани у кількох країнах світу. Такі новації збільшили продажі закладів харчування на 32%.

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Теги: #інтерактивна дошка#українські винахідники#сенсорне меню