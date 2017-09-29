У Південній Кореї розробили смартфон, який відлякує комарів ультразвуком

Новий смартфон LG K7i, представлений на заході India Mobile Congress, оснащений технологією, яка захистить власника від комарів. Про це повідомляє CNN.

Від південнокорейського гаджета виходять ультразвукові хвилі, які відлякують комах, але є «абсолютно нешкідливими для людей». Деякі інші продукти LG вже використовують подібну технологію, але в смартфон ця функція була встановлена вперше.

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Повідомляється, що компанія планує випустити цей смартфон не тільки в Індії, але і в інших країнах світу.

Раніше стало відомо, що Apple рекомендує не використовувати Face ID дітям і близнюкам.