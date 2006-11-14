Мирний атом по-іранськи випереджає прогнози

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили на одному з іранських ядерних об`єктів сліди плутонію і урану, збагачених до того ступеня, який потребує виробництво ядерної зброї. Такий висновок містить оприлюднена сьогодні доповідь організації, витяги з якої надрукувало агентство Associated Press.

У чотиристорінковому документі, підготовленому для зустрічі ради директорів МАГАТЕ, яка відбудеться наступного тижня, стверджується, що на звалищі радіоактивних відходів поблизу одного з іранських ядерних об`єктів були зафіксовані сліди високозбагачених ізотопів плутонію і урану. Відтак, наголошується в доповіді, МАГАТЕ як і раніше не може підтвердити заяви Тегерана про суто мирний характер іранської ядерної програми і вимагає від керівництва ісламської республіки офіційних роз`яснень.

"Агентство як і раніше не може підтвердити, що в Ірані не ведуться секретні ядерні розробки, і без цього неможливо визнати ядерну програму мирною", - зазначається в доповіді.

Повідомлення про доповідь МАГАТЕ з`явилося за кілька годин після того, як президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив, що Іран планує запустити 60 тис. нових центрифуг і вже наприкінці березня 2007 р. закінчити експериментальну частину і вийти на промислові масштаби збагачення ядерного палива. Західні фахівці вважали, що цей процес займе не менше 3-5 років.

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