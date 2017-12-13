Вчені знайшли у бурштині кліща-"дракулу" (фото)

Динозаври страждали від укусів кліщів не менше, ніж сучасні ссавці й птахи.

Найбільш наочним став зразок, в якому кліщ опинився в пір'ї невідомого динозавра з групи теропод, предків тих же птахів, передає Naked Science, посилаючись на журнал Nature Communications.

Унікальні артефакти були знайдені в М'янмі і довгий час залишалися в руках приватних колекціонерів, після чого потрапили до музею – і кілька років тому опинилися в полі уваги палеонтологів. Тоді ж Скотт Андерсон доповів про виявлення серед цих зразків кліща, ще заповненого кров'ю, і про надії витягти з нього стародавню ДНК. Ці сенсаційні надії не виправдалися, і почалося більш спокійне дослідження знахідок.

Читайте такожДослідження показало, що динозаври відкладали кольорові яйця

У результаті разом зі спеціалістом з Оксфорда Рікардо Пересом-де Ла Фуенте та його колегами Андерсон описав не тільки цього кліща, але й новий вид Deinocroton draculi, що зберігся в іншому зразку.

Назва "страхітливий кліщ Дракули" може лякати, але, можливо, вони були не такими вже й страшними. Морфологічно кліщі нагадують сучасних, які виявляють в гніздах птахів і ссавців, харчуючись не кров'ю, а відмерлими пір'ям й лусочками шкіри.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня вчені виявили новий вид травоїдних динозаврів.