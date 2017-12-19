На МКС прибули троє нових астронавтів (відео)

На Міжнародну космічну станцію прибули троє нових астронавтів. 19 грудня космічний апарат «Союз-МС-07» з американцем Скоттом Тінґлом (NASA), росіянином Антоном Шкаплеровим («Роскосмос») та японцем Норісіге Каанаї (Японське агентство аерокосмічних досліджень) на борту приєднався до МКС, як пише "Радіо свобода".

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Для американця та японця це перша космічна місія, тоді як для росіянина – третя. Вони долучилися до Олександра Місуркіна з «Роскосмоса» і Марка Ванде Хея та Джо Акаби з NASA, які перебувають на Міжнародній космічній станції з вересня.

Тінґл, Шкаплеров та Каанаї відлетіли з космодрому «Байконур» у Казахстані 17 грудня, щоб замінити трьох астронавтів із Росії, США й Італії. Ті повернулися на Землю кількома днями раніше.