На МКС прибули троє нових астронавтів (відео)
Космічний апарат «Союз-МС-07» з американцем Скоттом Тінґлом, росіянином Антоном Шкаплеровим та японцем Норісіге Каанаї на борту приєднався до МКС
На Міжнародну космічну станцію прибули троє нових астронавтів. 19 грудня космічний апарат «Союз-МС-07» з американцем Скоттом Тінґлом (NASA), росіянином Антоном Шкаплеровим («Роскосмос») та японцем Норісіге Каанаї (Японське агентство аерокосмічних досліджень) на борту приєднався до МКС, як пише "Радіо свобода".
Читайте такожНа Міжнародну космічну станцію вирушили троє астронавтів (фоторепортаж)
Для американця та японця це перша космічна місія, тоді як для росіянина – третя. Вони долучилися до Олександра Місуркіна з «Роскосмоса» і Марка Ванде Хея та Джо Акаби з NASA, які перебувають на Міжнародній космічній станції з вересня.
Тінґл, Шкаплеров та Каанаї відлетіли з космодрому «Байконур» у Казахстані 17 грудня, щоб замінити трьох астронавтів із Росії, США й Італії. Ті повернулися на Землю кількома днями раніше.
Hatches between the Soyuz spacecraft and @Space_Station were opened at 5:55am ET and the 3 new crew members greeted their new orbital family. Watch: https://t.co/ZuxLDtzW9cpic.twitter.com/OwmNmMf1Ga— NASA (@NASA) 19 декабря 2017 г.