В Україні запрацювала мережа ресторанів, що приймає криптовалюту (відео)

За їжу в ресторані вже можливий віртуальний розрахунок - Україні запрацювала мережа ресторанів, що приймає криптовалюту. Про це йдеться в сюжеті програми "Спецкор" на телеканалі 2+2.

Мережа з 9 ресторанів приймає біткойн, лайткойн, dash, waves. В основному, розраховуються з допомогою dash - він дешевший за біткойн. За словами співробітників ресторану, біткойнами ще не розраховувалися.

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Реалізували систему дуже просто - офіціант пробиває чек, на якому зображений QR-код, а клієнт через мобільний гаманець оплачує покупку. Працює ресторан за договором обміну, тобто одні активи міняють на інші. Криптовалюта конвертується в гривню і потрапляє на рахунок ресторану, як безготівкова оплата.

Раніше повідомлялося, що найбільший біржовий оператор CME почав торги ф'ючерсами на біткойн.