Експерти склали рейтинг найбільш ненадійних паролів у 2017 році

Аналітики SplashData проаналізували 5 мільйонів паролів, які використовувалися у 2017 році.

На основі отриманих даних вони склали рейтинг найбільш популярних і від того найбільш ненадійних паролів, повідомляє SCO.

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До рейтингу увійшло 100 найпопулярніших паролів. Деякі з них, такі як "123456" або "password", очолюють рейтинг вже не перший рік, однак є і новачки, наприклад, "starwars".

"На жаль, хоча новий епізод може стати фантастичним доповненням до франчайзингу "Зоряних воєн", "starwars" є небезпечним паролем для використання. Хакери використовують загальні терміни з поп-культури та спорту щоб увійти в онлайн-рахунки, тому що вони знають, що багато людей використовують слова, що легко запам'ятовуються", - зауважив виконавчий директор компанії SplashData Морган Слейн.

Також часто люди обирають пароль, який виглядає як нісенітниця, але фактично є досить простою комбінацією на клавіатурі. Наприклад, "qazwsx" є новеньким у топ-25 найгірших паролів.

Також зазначається, що за результатами аналізу 10 % людей використовують щонайменше один пароль з топ-25, а 3% використовують лідера рейтингу «123456».

Як повідомляв УНІАН, у Google Play виявлено вірус, який краде банківські паролі.