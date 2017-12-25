Космічний телескоп Hubble зафіксував туманність, схожу на різдвяну зірку.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на NASA.

«Hubble знайшов в космосі дещо, схоже на барвисту святкову прикрасу», — йдеться в повідомленні.

Виявилося, що це зображення NGC 6326 — планетарної туманності з яскравими потоками газу, які висвітлені центральною зіркою, яка помирає.

Коли зірка старіє і так звана «червона фаза» її життя закінчується, вона починає викидати газ зі своєї поверхні та залишається гарячий і компактний білий карлик.

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Іноді ці викиди створюють симетричні потоки газу, що світиться. Але об'єкт NGC 6326 набагато менш структурований. Він знаходиться в сузір'ї Жертовник на відстані близько 11 тисяч світлових років від Землі.

«Яскраві сині та червоні відтінки походять від матеріалу, що включає іонізований кисень і водень, які світяться під дією жорсткого ультрафіолетового випромінювання від ще гарячої центральної зірки», — зазначили астрономи.