Google дозволила тестувати операційну систему Fuchsia на заміну Android

Американська корпорація Google дозволила розробникам почати тестування нової операційної системи Fuchsia.

Компанія виклала документацію, що дозволяє завантажити ОС на Pixelbook (власний ноутбук Google), повідомляє Chrome Unboxed.

Для роботи з Fuchsia потрібно дві машини: одна слугує сервером, друга — виконавцем. За даними видання, в парі з Pixelbook поки можуть працювати гібридний планшет Acer Switch Alpha 12 і міні-ПК Intel NUC.

Над Fuchsia працювали близько року. Google як і раніше не розкриває деталі операційної системи.

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Як пише The Verge, не зовсім ясно, навіщо компанія почала розробку нової ОС. Можливо, Fuchsia зробили наступником проекту Andromeda — ноутбука, в якому поєдналися б системи Chrome і Android. Його так і не реалізували, натомість Google оголосила, що додатки Android будуть доступні для хромбуків.

Про нову операційну систему стало відомо в серпні 2016 року. Google відразу вирішила зробити Fuchsia відкритою для сторонніх розробників.