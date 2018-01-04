Дівчина з Коломиї стала співзасновницею додатку, який Apple визнала одним з найкращих 2017 року (відео)

До українки прийшло всесвітнє визнання. Олександра Рогачова з Коломиї у 24 роки створила додаток до смарфона Inkhunter, який дозволяє “приміряти” татуювання.

Зараз дівчина працює CEO американського стартапу з 6 мільйонами користувачів та мешкає у Нью-Йорку, йдеться у сюжеті ТСН.

Віртуальний тату-салон дозволить будь-кому, в будь-якій точці земної кулі миттєво сфотографувати себе з будь-яким татуюванням. І після такої примірки подумати, чи варто робите справжнє.

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Ще у 2014 році дівчина виграла хакатон на тему технологій доповненої реальності – розробили прототип додатку, який показує користувачу, як на його тілі буде виглядати татуювання.

Демо-версія Inkhunter з’явилася в AppStore в 2015 році, але користувачі її проігнорували.

Зараз же цей додаток лише у google.play для Андроїд завантажили близька 5 млн разів, а компанія Apple взагалі визнала його одним з найкращих 2017 року.