SpaceX не вдалося вивести на орбіту секретний супутник США - ЗМІ

Компанії SpaceX Ілона Маска не вдалося вивести на орбіту секретний супутник США Zuma. Як повідомляє Bloomberg, у Стратегічному командуванні збройних сил США (StratCom), яке веде спостереження за більш ніж 23 тис. об'єктів у космосі, заявили, що не можуть відстежити супутник на орбіті, передає РБК.

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Сконструйований військово-промисловою корпорацією Northrop Grumman супутник не зміг відокремитися від другого ступеня ракети Falcon 9 і швидше за все вже розбився або впав у море, повідомляє Reuters з посиланням на два знайомих з даними про цю місію джерелами. Співрозмовники агентства розповіли, що у компанії за фактом події почали розслідування, однак на даний момент жодних вказівок на «саботаж» або інші несправності або «перешкоди» немає.

Представник SpaceX Джеймс Глісон коментувати Reuters цю інформацію відмовився, зауваживши однак, що, за його відомостями, дані спостережень зараз показують: «Falcon 9 формально» виконує своє завдання.

Супутник не вийшов на орбіту через збій у роботі прискорювача другої ступені Falcon 9, пише Bloomberg, посилаючись на три джерела, знайомі із ситуацією. За їхніми словами, супутник був загублений і впав разом з другою ступінню в океан.

Falcon 9 із супутником Zuma була запущена 8 січня з мису Канаверал у Флориді. Портал Space.com зазначав, що замовлення SpaceX на запуск супутника був зроблений урядом США, але яке саме відомство буде відповідати за його експлуатацію, не уточнював.

Спочатку запуск Zuma планувався на листопад минулого року, однак потім було перенесено на січень. Приводом, як стало відомо пізніше, стали технічні проблеми з обтічником ракети-носія і негода.

До цього SpaceX успішно запустила багаторазову ракету-носій 23 грудня 2017 року. Тоді Falcon 9 стартувала з бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія і згодом вивела на орбіту десять супутників зв'язку Iridium Next.