США запустили ракету Delta IV із секретним військовим супутником (відео)

У Каліфорнії стартувала ракета-носій Delta IV із засекреченим супутником зв'язку NROL-47 Національного розвідувального управління США.

Трансляція запуску велася на сайті компанії United Launch Alliance (ULA), якій належить ракета, передає Дождь.

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Ракета стартувала ввечері 12 січня (00:11 13 січня за київським часом) із військової бази в Ванденберзі. При цьому запуск ракети двічі відкладався спочатку через погодні умови, потім з технічних причин.

Замовником запуску супутника є Національне розвідувальне управління США, діяльність якого засекречена.

"Місія NROL-47 стала першим запуском ULA в 2018 році і 27-им запуском для Національного розвідувального управління", - йдеться в повідомленні компанії.

Ракета-носій Delta IV має три двигуна і здатна доставляти на орбіту вантаж масою приблизно до 29 тонн.

Як пише РБК із посиланням на портал Nasa Spaceflight, велика частина деталей місії NROL-47 залишається засекреченою. Тим не менш, дізнатися частину інформації про супутник можливо виходячи з параметрів його орбіти. Запуск ракети проводився з військової бази в Вандерберзі, яка використовується для виведення в космос апаратів із високим кутом нахилу орбіти і ретроградним (спрямованим проти обертання Землі) напрямком руху навколо планети. Подібні орбіти зазвичай використовуються супутниками оптичного спостереження. Ще один можливий варіант передбачає, що NROL-47 є супутником радіолокаційної розвідки типу Topaz.