СБУ заблокувала поширення шпигунської програми для мобільних пристроїв

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою заблокували розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, яке призначалося для віддаленого негласного отримання інформації з мобільних терміналів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба СБУ.

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«Оперативники СБ України встановили, що група зловмисників з різних регіонів України розробила програму для прихованого зняття інформації з мобільних пристроїв. Свої «послуги» вони продавали клієнтам через спеціально створені веб-ресурси. Замовник, заповнивши на сайті відповідну заявку, отримував спочатку тестовий доступ до «сервісу». Йому надходило посилання, яке він мав фізично «закачати» на телефон потрібної йому особи», - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, програма запускалася автоматично при включенні мобільного телефону, не виявляла ознак активності під час роботи та діяла приховано від власника.

«Можливості хакерського забезпечення дозволяли перехоплювати телефонні розмови, СМС- та ММС-листування, фіксувати місцезнаходження абонента, «знімати» спілкування через популярні месенджери та електронну пошту, надавали доступ до фото- і відеофайлів, що зберігаються на мобільному пристрої. Усі отримані дані зберігалися для клієнта в «особистому кабінеті» на веб-ресурсах зловмисників. Для постійного користування «сервісом» замовник повинен здійснити оплату на необхідний йому термін через електронні платіжні системи», - повідомили в СБУ.

Співробітники Управління СБУ у Харківській області провели низку обшуків в офісах та за місцями мешкання учасників групи, під час яких вилучили докази їх протиправної діяльності.

За висновками фахівців, виявлене програмне забезпечення, встановлене на мобільному пристрої, є спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації.

Кримінальне провадження здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) та ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення фігурантам справи підозри в скоєнні злочинів.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.