Першу заморожену людину можуть оживити у найближчі 10 років - вчені

Вчені з Мічиганського Інституту Кріоніки заявили, що вже скоро кріоціоністи зможуть повертати до життя людей, чиї тіла раніше були заморожені. Про це пише Daily Star.

За словами президента інституту Денніса Ковальські, вже в найближчі 10 років учені зможуть повернути до життя один з трупів, заморожених за допомогою фізики низьких температур.

У грудні Ковальські сам заявив про намір заморозити всю свою сім'ю і заплатив за це $140 тис. 49-річна дружина Марія та їх три сини будуть зберігатися після своєї смерті в чані рідкого азоту.

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Вчений зазначає: "Якщо 100 років тому кріоніка була чимось незбагненним для людини, то зараз ми це сприймаємо як належне".

Процес заморожування повинен починатися, як тільки пацієнт помирає, щоб запобігти пошкодженням мозку. Під час процедури тіло охолоджують у крижаній бані, щоб поступово зменшувати температуру. Потім експерти зливають кров і замінюють її на антифріз, щоб зупинити появу в організмі шкідливих кристалів льоду.

В Мічиганському інституті вже записано близько 2000 людей, які бажають бути замороженими після смерті. Зараз фірма заморозила 160 пацієнтів в спеціальних засобах з розчином азоту.

Всього в світі зберігається не менше 370 кріонованих людей.

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