Учені прогнозують загибель людства
11:11, 17 січня 2018Наука та IT
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Наголошується, що катастрофи не уникнути, навіть якщо скоротити викиди парникових газів.
Названі причини ймовірного загибелі цивілізації / eol.jsc.nasa.gov
Вчені зі США і Великобританії назвали причини загибелі людства. Про це йдеться в офіційному повідомленні для національної академії наук США.
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Так, прогнозується, що через кліматичні зміни уже до 2200-2400 років життя на Землі стане неможливим для людини й інших ссавців. Також вчені передбачили зниження зростання населення до 2100 року.
Крім того, серед можливих причин зникнення цивілізації вони називають ядерну зиму, пандемії, зіткнення Землі з астероїдами або створення штучного інтелекту.
Раніше британський фізик Стівен Хокінг попередив, що кліматичні умови на Землі будуть нестерпні для людства.
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